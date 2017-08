'PSV moet uitkijken voor een Danny Blind-scenario'

EINDHOVEN - PSV is op weg naar Kroatië voor het duel met NK Osijek. In de voorronde van de Europa League moeten de Eindhovenaren een 0-1 nederlaag weg zien te werken. Maakt PSV kans op plaatsing voor de volgende ronde en wat zijn de gevolgen als PSV niet weet te winnen? PSV-watcher Paul Post geeft antwoord op die vragen.

Het is de tweede wedstrijd van het seizoen, maar het is meteen al een cruciaal duel. Hoe kan dat?

"Behalve het financiële aspect, PSV loopt vele miljoenen mis als het zich niet weet te plaatsen voor de Europa League, staat er ook prestige op het spel. PSV weet zich al meer dan veertig jaar te plaatsen voor Europese toernooien."



"Je moet er niet aan denken dat dit de ploeg is die na 43 jaar zich niet weet te plaatsen voor de Europa League. Ook voor de start van de eredivisie is het resultaat belangrijk, je wil niet beginnen met een uitschakeling. In alle opzichten is het een cruciale uitdaging in Kroatië."



Wat maakt de klus in Kroatië zo moeilijk?

"Voor Osijek is 0-1 een geweldige uitslag. Ze kunnen niet heel erg goed voetballen, dat is een understatement. Maar ze kunnen heel goed verdedigen en hebben een paar snelle aanvallers. Ze kunnen hun geliefde spelletje gaan spelen, loeren op de counter."



"En ze worden gesteund door 15.000 fanatieke Kroaten. Wat betreft Osijek zijn ze niet veel gewend, ze hopen op een grote stunt door PSV uit te schakelen. Het gaat letterlijk en figuurlijk een hete avond worden."



"Ik geloof nog steeds dat PSV de betere voetballers heeft. Ze moeten het niet alleen rationeel benaderen, maar ook gepassioneerd. Met de juiste strijdlust in combinatie met goed voetbal heeft PSV echt wel kansen tegen Osijek, want zo’n wereldploeg is het niet.""Toon Gerbrands en Marcel Brands gaan door het vuur voor Cocu. Maar bij de achterban kan hij weinig goed doen. Hij snakt naar goede resultaten, om krediet op te bouwen. Bij uitschakeling vrees ik voor een Danny Blind-scenario, dat er een hoop chagrijn komt bij elke misstap. Dat zal Cocu zich ook realiseren, dat hij resultaten nodig heeft met goed voetbal."