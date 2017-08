7000 liter zoutzuur in Molenschot is pas het begin: 'Hier is een hele organisatie voor nodig'

MOLENSCHOT - Het lijken hoeveelheden waar ze in de populaire Netflix-serie Breaking Bad hun hand niet voor omdraaien: de 7000 liter gevonden zoutzuur in Molenschot. Goed voor mogelijk 4000 kilo amfetamine met een waarde van zo'n 2,8 miljoen euro. Een 35-jarige man uit Ulicoten zit vast vanwege de vondst. Maar de kans dat hij in z'n eentje werkte is nihil. "Deze man heeft niet alleen gehandeld. Daar heb je een hele organisatie voor nodig", denkt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Het gaat volgens hem om zowel mensen die verantwoordelijke zijn voor aanschaf van de grond- en hulpstoffen. "Want duizenden liters zoutzuur koop je echt niet zo maar in de winkel, dat komt uit het illegale circuit." Tot aan de koks die het bereiden. "Dat moeten mensen zijn met veel scheikundige kennis. Dat maak je niet zo maar even", zegt hij.



De duizenden liters die de politie vond aan de Raakeindse Kerkweg dienen zeer waarschijnlijk als hulpstof voor met maken 4000 kilo amfetamine. "Dit is niet iets wat je zo maar even maakt. Je spreekt dan echt over een dagenlange productie", legt hij uit. "Waar je ghb bijvoorbeeld nog in je eigen keuken kan maken met een handleiding van internet, heb je hier echt een groot lab of meerdere labs voor nodig."



Liever geen volgeladen busjes

De voorkeur gaat dan vaak uit naar meerdere, wat kleinere, labs. "Die vallen minder op. Een groot lab is een stuk lastiger om verborgen te houden en maakt de pakkans groter", zegt Uytdehage.



Om die reden willen criminelen liever ook niet met volgeladen busjes met jerrycans vol grondstoffen rijden. "Als ze overbeladen zijn, en dus laag op de weg liggen, is er een dikke kans op controle. Dat willen ze natuurlijk niet."



Het onderzoek van de politie richt zich nu enerzijds op het vinden van de drugslabs en anderzijds op de handlangers van de aangehouden verdachte. "We willen weten waar die grondstoffen vandaan komen, en natuurlijk ook waar de drugs heen zouden zijn gegaan", zegt Uytdehage.



Zwijgen

Hij verwacht weinig te horen van de aangehouden verdachte. "Die willen over het algemeen niet praten. Ze gaan liever de gevangenis in dan dat ze iemand verraden. De represailles die volgens zijn soms niet mals en er wordt veel geweld bij gebruikt", legt hij uit.



Dus kijken ze naar andere aanknopingspunten. "Misschien zijn zelfde soort vaten als nu ook al eerder ergens geloosd. Of we krijgen nog informatie van mensen die iets gezien of gehoord hebben."



Dat het onderzoek niet binnen een dag is afgerond staat in ieder geval vast. "Dit kan soms weken, maanden en ook wel jaren duren."