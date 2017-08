Burgemeester vindt vrijkaartjes EK vrouwenvoetbal wel op zijn plaats voor man die dertig eieren at

BREDA - Als het aan de burgemeester van Breda, Paul Depla, ligt, mag Cees Nieuwkerk gratis naar de halve finale van het EK vrouwenvoetbal. Nieuwkerk at dertig giftige eieren omdat hij een speciaal dieet volgt. Een bloemetje leek de burgemeester zeker op zijn plaats, maar uiteindelijk was de halve finale toch een beter idee.

Depla gaf woensdagochtend een interview over verschillende onderwerpen aan Radio1. Het ging onder meer over criminaliteit in de provincie. Ook kwamen de giftige eieren ten sprake en dus ging het ook over plaatsgenoot Cees Nieuwkerk. Cees at meer dan dertig giftige eieren en kwam daarmee in het nieuws.



Presentatrice van het radioprogramma, Ghislaine Plag, begon het interview en vroeg aan de Bredaase burgemeester of hij toevallig een eitje had gegeten vanochtend. Via deze opener komt het gesprek al snel uit op de giftige stof Fipronil, eieren en Cees Nieuwkerk. Daarna zegt de burgemeester dat 'een bloemetje zeker op zijn plek is'.



Dat vindt Plag in eerste instantie ook, maar daarna komt ze met het betere idee om hem twee vrijkaartjes te geven voor de halve finale van het vrouwenvoetbal. Denemarken en Oostenrijk strijden donderdag voor een plaats in de finale. Burgemeester Depla werd ook enthousiast van het idee en gaat zijn best doen. "Ik zal eens contact opnemen met NAC en vragen om twee kaarten voor de halve finale."



