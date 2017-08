Veel kattenkwaad bij Oranje: 'Het wordt steeds gekker'

ZEIST - Oranje speelt donderdag de halve finale van het EK tegen Engeland. Het einde van het EK komt daarmee ook steeds meer in zich, zondag is het toernooi voorbij. De dames sluiten dan een lange periode samen af, in die weken hebben ze elkaar goed leren kennen.

"Je leert de meiden steeds beter kennen", zegt Kika van Es. "Ik kom steeds meer uit mijn schulp. Ze zoeken je misschien ook wat meer op, omdat ze je beter leren kennen."



"De meiden gaan wat kattenkwaad uithalen, omdat ze weten dat je er zelf ook goed in bent. Meiden onder elkaar zijn natuurlijk heel erg gek, dan wordt er wel eens wat uitgehaald bij elkaar", aldus Van Es, die zelf de boel ook wel 'op wil naaien'.



'Ervaren rebel'

Daniëlle van de Donk is soms de grappenmaker bij Oranje. "Ik ben een beetje leider, maar af en toe ook een beetje een grappenmaker. Een rebel." Een rebel met ervaring. "Dat uit ik ook wel. Die rol neem ik op me, ik coach en stuur de jongere meiden."