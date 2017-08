Varkensfokker uit Someren delft onderspit in hagelzaak

ZUTPHEN - Een varkensfokker uit Someren hoeft niet te rekenen op compensatie voor de hagelschade die zijn bedrijf opliep bij de grote junistorm vorig jaar. De rechtbank in Zutphen wees zijn vorderingen dinsdag af. Vorig jaar kreeg een melkveehouder uit Someren in een vergelijkbare zaak ook al geen gelijk van de rechter.

De verzekeraar van de boer hoeft niet over de brug te komen, omdat het gaat om schade door hagelbuien en die was volgens de rechter niet gedekt onder de afgesloten stormverzekering.



Onderspit

Het is niet de eerste keer dat een boer het onderspit delft rond claims in verband met het noodweer van 23 juni vorig jaar. Vorig jaar speelde bijvoorbeeld al een vergelijkbare zaak van een melkveehouder uit dezelfde gemeente. Daar ging de rechter ook niet mee in redeneringen dat het hier niet om normale hagel zou zijn gegaan.

Extreme hoos- en hagelbuien in grote delen van Nederland zorgden destijds voor honderden miljoenen euro's schade aan woningen, auto's en agrarische bedrijven.