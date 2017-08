Fietser botst met groep wielrenners, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

BEST - Op het Welschappad in Best zijn woensdag rond het middaguur een fietser en een kleine groep wielrenners met elkaar in botsing gekomen.

De fietser viel en raakte daarbij gewond. Een traumahelikopter is geland om medische assistentie te verlenen. De trauma-arts is samen met het slachtoffer naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.