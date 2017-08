Herdenkingsdienst overleden natuurfilmer Han Meeuwsen op Strabrechtse Heide

ASTEN - De herdenkingsdienst voor de overleden natuurfilmer Han Meeuwsen uit Asten is aanstaande vrijdagochtend om halfelf op de Strabrechtse Heide. Op de Plaetse in Heeze wordt in de open lucht afscheid genomen van de filmmaker. Dat laat een bekende van de familie weten.

Meeuwsen overleed afgelopen vrijdag. Hij werkte in totaal vijf jaar aan de film De Verborgen Wereld over de Strabrechtse Heide. Twee jaar geleden kreeg de filmmaker te horen dat hij terminaal ziek was. Desondanks werkte hij verder aan de voltooiing van de natuurfilm. In het laatste jaar werd hij bijgestaan door zijn zoon Chris. Bij de afscheidsbijeenkomst worden op een groot scherm delen uit de Verborgen Wereld getoond.



Na de herdenkingsdienst op de Strabrechtse Heide wordt Meeuwsen in besloten kring begraven op de natuurbegraafplaats in Heeze.