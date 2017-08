Is het een grap of duikt er voor het derde jaar asbest op bij Theaterfestival De Boulevard?

DEN BOSCH - Wordt Theaterfestival de Boulevard weer geplaagd door asbest? Er zijn de afgelopen dagen al vaker grappen over gemaakt. Twee jaar op rij werd het programma van het festival immers in de wielen gereden door asbestvondsten op plaatsen waar gespeeld zou gaan worden. De seinen staan tot nu toe op veilig maar Boulevard-directeur Viktorien van Hulst kwam vandaag wel met een goeie grap over asbest. Lees er meer over in het blog dat kunstredacrteur Peter Pim Windhorst schrijft over De Boulevard.

De afgelopen dagen is er op De Parade in Den Bosch weer druk gebouwd. Donderdagavond gaat De Boulevard van start met 'Imitation of Live', een voorstelling van het Proton Theatre uit Boedapest gebaseerd op een strafzaak uit 2015.



Duizenden theaterliefhebbers

Duizenden theaterliefhebbers komen de komende tien dagen weer naar Den Bosch om de voorstellingen te bekijken die Viktorien van Hulst en haar collega's het afgelopen jaar hebben uitgezocht. In zijn blog geeft kunstredacteur Peter Pim Windhorst nu alvast een paar tips (zoals Hallo Dampkring van Artemis op de foto hierboven) maar de komende dagen worden dat er natuurlijk meer.