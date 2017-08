Renée Slegers bekijkt EK door zware blessure vanaf de zijlijn: 'Frustrerend'

SOMEREN-EIND - Renée Slegers ontbreekt op het EK door een blessure. Tijdens een interland tegen Engeland scheurde ze haar kruisband. Donderdag speelt Oranje in de halve finale weer tegen Engeland. “Ze hebben veel power.”

De voetbalster uit Someren-Eind raakte in februari geblesseerd. "Het was een mooie wedstrijd. Mijn laatste wedstrijd voor de vakantie. Bij Willem II, waar ik drie jaar heb gespeeld. En met veel familie op de tribune. Hartstikke mooi, maar in de vierde minuut was het klaar. Ik had een verkeerd draaimoment", zegt ze in Brabants Bont.



Door een eerdere blessure wist ze al dat het fout zat, in de kleedkamer kreeg ze de bevestiging van de fysiotherapeut en arts. "Dan moet je nog even op de MRI-scan wachten. Maar eigenlijk wist ik na tien seconden al dat het mis was. Inmiddels ben ik op de helft van de revalidatie, ik ben weer met de looptraining begonnen."



Slegers volgt het EK van dichtbij, met plezier en pijn tegelijkertijd. "Het frustreert heel erg dat ik moet toekijken. Maar ik ben blij dat ik hier kan zijn, dat ik dit soort dingen kan doen. Ik kan het voetbal promoten. Nu niet op het veld, dus op andere plekken."



Halve finale

Donderdag speelt Oranje voor een plaats in de finale, tegenstander is Engeland. "Ik vind dat ze nog niet heel goed voetbal hebben laten zien, maar ze hebben Frankrijk wel verslagen. Dat was een titelkandidaat. Engeland is opportunistisch, speelt snel vooruit en met backs die er overheen komen. Engeland heeft heel veel power."