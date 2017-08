Geen feestelijk afscheid voor Pandora in Tilburg na brand: 'Het bluswater staat tot onze knieën'

TILBURG - Het zou zaterdag een feestelijk laatste dag moeten worden voor sieradenwinkel Pandora in Tilburg. Maar waterschade door de brand in het naastgelegen monumentale pand aan de Heuvelstraat heeft er nu voor gezorgd dat de deuren op woensdag al voorgoed gesloten zijn. "Ik ben best verdrietig dat het zo tot een einde komt", zegt filiaalmanager Nikki Mulder.

Pandora heeft door de brand van dinsdagnacht ernorm veel waterschade opgelopen. "In de zaak is alles nat en in de kelder stond het water tot de knieën", aldus Mulder.



'Ik loop maar in de weg'

De filiaalmanager stond woensdagochtend pas oog in oog met de ellende van de brand. "Ik werd door half Tilburg gebeld dat er brand was boven de FEBO, maar ik dacht: 'Ik ga niet, want ik loop toch alleen maar in de weg'."



ZIE OOK: Grote uitslaande brand in centrum van Tilburg, monumentaal pand verwoest



De medewerkers van Pandora kunnen in het pand niets meer doen. "We mogen ook het licht niet meer aandoen, omdat de brandweer bang is dat er kortsluiting ontstaat."



'Geen feest meer'

Het afscheidsfeest van vaste klanten van Pandora gaat niet meer door. "De winkel voelde altijd als mijn kindje. Dit is echt zo vervelend", zegt Nikki.