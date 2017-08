'Iedereen denkt: die zijn hartstikke gek!', diehard Pokemonjagers racen van hot naar her

EINDHOVEN - Een jaar geleden waren er ineens opvallend veel mensen tot 's avonds laat op straat te vinden. Nederland was in de ban van Pokémon. De hype is niet meer, maar in de regio Eindhoven gaat een grote groep diehards nog steeds iedere avond op jacht naar speciale Pokémons. Ze racen op de fiets of met de auto van de één naar de andere locatie; van zwembad De Tongelreep, naar Aalst en dan weer door naar Nuenen. "Daardoor ontstaat er vaak ruzie, omdat niet iedereen op elkaar wacht."

"Volg die fietsers daar maar, die zo hard racen", roept Pokémonfan Tim Hanekamp vanaf de bijrijdersstoel. We volgen een rits auto's en een groep fietsers, onderweg naar de volgende Pokémon. Het is een opvallende stoet.



Vliegensvlug

Vorig jaar kon je niet om het Pokémonspel heen. Iedereen leek het te spelen. Maar intussen is de hype een beetje gaan liggen. Maar dat geldt niet voor Tim. "Door alle nieuwe updates is het spel nu juist nog leuker dan vorig jaar. En het is lekker weer, dat speelt ook wel mee." Elke avond spreekt hij via een Whatsappgroep af met zijn medespelers.



Tim doet normaal gesproken alles op de fiets, maar dan is het spel lastig bij te houden. De groepen jagers blijven telkens maximaal een kwartier op een plek. Je moet dus vliegensvlug zijn. "De Pokémons blijven zo'n twee uur op één vaste plek, alleen wil iedereen zo snel mogelijk verder om de volgende te vangen."



De spelers trekken met elkaar op, omdat ze dan kunnen samenwerken. "We verzamelen in teams: geel, blauw of rood en vervolgens probeert elk team de Pokémon te vangen."



24 kilo afgevallen

“Ik zit altijd thuis, maar sinds Pokémon er is, ben ik veel buiten. Daardoor ben ik ook vierentwintig kilo afgevallen", vertelt speelster Jolanda blij. "Dus Pokémon heeft ook een goed doel. Iedereen denkt van: zij zijn hartstikke gek. Maar je houdt mensen van de bank af en het zorgt voor saamhorigheid.”



Van fiets getrapt

Maar het Pokémons vangen is niet zonder risico. Eén van de ‘jagers’ heeft dat aan den lijve ondervonden. Hij werd in het stadswandelpark in Eindhoven van zijn fiets getrapt en beroofd van zijn telefoon. “Ja, ik heb wel een tijdje nodig gehad om dat even te laten bezinken. Maar nu speel ik gewoon weer! Gewoon gezellig met veel mensen op pad en altijd samen, dus dat scheelt veel.”