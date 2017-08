Werkzaamheden Moerdijkbrug op schema, spoor richting Brabant al bijna af

LAGE ZWALUWE - De werkzaamheden aan de sporen op de Moerdijkbrug verlopen voorspoedig. Na een eerste week werken is het spoor richting Brabant bijna klaar. Dat meldt ProRail woensdag. Woensdagmiddag komen de 157 meter lange spoorstaven aan voor het spoor in de andere richting.

Volgens een woordvoerder Coen van Kranenburg ligt de megaklus aan de verbinding over het Hollandsch Diep op schema.



Windkracht 7

Voor de baanwerkers is het wel regelmatig een strijd tegen de elementen. "Het valt bijvoorbeeld niet mee op bij regen en windkracht zeven een werktent op te zetten op de brug", aldus Van Kranenburg.



De spoorbrug is 2,5 week dicht. Het spoor over het Hollandsch Diep wordt over een lengte van een kilometer vernieuwd. De rails wordt in een rubberencoating gegoten. "Dat is echt monnikenwerk", zegt de woordvoerder.



Overal kabels

"Dat geldt overigens ook voor het vervangen van zo'n 2200 meter kabel. De kabels lopen onder, boven, links en rechts van het spoor. Dat is een enorme klus."





Spoorstaven met een uitzonderlijke lengte van 157 meter moeten ervoor zorgen dat de Moerdijkbrug minder vaak voor storingen zorgt. De spoorstaven zaten voorheem nog met te veel lassen aan elkaar.Woensdagmiddag om vijf uur komen de nieuwe rails voor richting Zuid-Holland per trein bij de brug aan. Via een webcam van ProRail is de aankomst live te volgen.Baanwerkers gaan de komende week met het noordelijke spoor aan de slag. Het spoor richting Brabant moet onder meer nog goed afgesteld worden, voordat de eerste treinen er over mogen rijden. Op 11 augustus moeten de werkzaamheden klaar zijn. Tot die tijd blijft de brug dicht.