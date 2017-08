RKC in echte test met eredivisionist nipt onderuit

ROTTERDAM - Excelsior was woensdag te sterk voor RKC. De Waalwijkse ploeg oefende in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen de club uit de Jupiler League. De Rotterdammers versloegen RKC met 2-1.

De eerste grote kans was voor RKC, Noël de Graauw raakte de binnenkant van de paal. De ploeg van trainer Peter van de Berg had het balbezit, maar Excelsior scoorde als eerste. Dogucan Haspolat opende de score, drie minuten later was het voormalig FC Eindhoven-speler Jinty Caenepeel die de 2-0 scoorde.



Irvingly van Eijma maakte in de tweede helft de 2-1. De Waalwijkse ploeg ging vervolgens in het resterende kwartier op zoek naar de gelijkmaker. RKC kreeg echter geen grote kansen meer en daardoor bleef het 2-1 voor Excelsior.



