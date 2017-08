Eén miljoen aan drugs gevonden in appartement: ruim vijf jaar cel geëist

DEN BOSCH - Een man zou 5,5 jaar de cel in moeten voor een flinke drugsvondst in zijn appartement aan de Heezerweg in Eindhoven. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch had de 36-jarige verdachte met het spul ruim een miljoen euro kunnen verdienen.

De man was maanden voortvluchtig en werd in april aangehouden toen hij met zijn vriendin het Van der Valk hotel in Cuijk verliet. De verdovende middelen werden eind januari dit jaar aangetroffen.



Lucratieve handel

In de berging van de woning trof de politie vijf jerrycans aan en werd een vreemde lucht geroken. Verder werd vijftig liter aan amfetamine-olie in beslag genomen. Hiermee kan tussen de zeventig en honderd kilo amfetaminepasta gemaakt worden.



Als alle amfetaminepasta was verkocht, had de verdachte daar ruim 1,1 miljoen euro mee kunnen verdienen, zo werd tijdens de rechtszaak duidelijk.

Rollen met pillen

In een kartonnen doos in een kast van de cv-ketel werden bovendien acht rollen gevonden met hierin meer dan 40.000 xtc-pillen. De verkoop hiervan had zeker twee ton op kunnen leveren.

Bij de doorzoeking van de woning werden ook veertien blauwe tonnen met drugsafval gevonden. Het afval was afkomstig van de productie van amfetamine en MDMA. Afval wordt vaak gedumpt, wat een groot gevaar oplevert voor zowel natuur als mens.