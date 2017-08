Zoektocht naar vermiste Jonathan van Doorn (19) op Mallorca

MALLORCA - De 19-jarige Jonathan van Doorn uit Riethoven wordt vermist op Mallorca. De jongen was met een stel vrienden op vakantie, toen hij dinsdagochtend verdween in de plaats Arenal. De politie is naar hem op zoek.

Jonathan werd om halfelf 's morgens voor het laatst gezien bij Hotel Iris op Mallorca. Sindsdien is hij spoorloos. Gevreesd wordt dat hij een psychose heeft gehad.



Op Facebook zijn verschillende vermissingsberichten verschenen, die massaal worden gedeeld. Jonathan is 1,70 meter lang en heeft donker haar. Hij droeg tijdens zijn verdwijning een zwart t-shirt, korte broek en zwarte schoenen.