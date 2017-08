Na vier podiumplaatsen op rij is het raak: Danny van Poppel sprint naar zege

RZESZÓW - Danny van Poppel werd in de Ronde van Polen twee keer tweede en twee keer derde. Woensdag stond hij in de vijfde rit eindelijk op het hoogste podium. In de sprint rekende hij af met Luka Mezgec en Peter Sagan.

Van Poppel werd door een treintje van vier ploeggenoten van Sky in een goede positie gebracht voor de eindsprint. Met Sagan in zijn wiel had hij sterke concurrentie, de wereldkampioen kon de Tilburgse wielrenner echter alleen maar volgen. Uiteindelijk werd Sagan derde, achter Mezgec.