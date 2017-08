Met de auto naar Eindhoven? Neem een bordenlezer mee!

EINDHOVEN - Wie met de auto naar Eindhoven komt, kan maar beter een bijrijder meenemen. De chaos aan verkeersborden is op sommige wegen zó groot dat het lastig is om alle borden op tijd te kunnen lezen. De stad pakt het centrum aan en tegelijkertijd wordt een aantal routes onder handen genomen. En daarvoor zijn héél wat omleidingen nodig.

Vooral de invalswegen vanuit het noorden en het zuiden van Eindhoven staan bomvol omleidingsborden. De Leenderweg spant de kroon: binnen tien meter tot aan de rondweg van Eindhoven staan wel tien gele omleidingsborden die reizigers naar Woensel, de Aalsterweg, de Heuvelgalerie of het Station leiden.



Park Hilaria

Omdat op de Aalsterweg de busbanen worden vernieuwd is ook die straat afgesloten. En de komende kermis Park Hilaria zorgt voor een gedeeltelijke afsluiting van de Kennedylaan, de invalsweg vanuit het noorden van de stad.



Een einde aan de verkeersbordenchaos lijkt er voorlopig niet te komen. Maar, één lichtpuntje. Zo lang een groot deel van de Brabanders op vakantie is, zorgen de omleidingen in ieder geval niet voor lange files in de stad.