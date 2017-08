Tobias (8) fietst 200 kilometer naar zijn liefje: 'Ik knuffelde haar meteen'

BREDA - Het is een romantische daad, waar menig man een voorbeeld aan kan nemen. De 8-jarige Tobias Vliegenthart uit Breda fietste 200 kilometer naar zijn vriendinnetje Anouk (10) in de Achterhoek. "Ik heb haar meteen geknuffeld. Ik wil nooit meer een ander."

Het idee ontstond begin juli. Tobias zit sinds kort op baanwielrennen. Plotseling riep hij een keer naar ‘zijn Anouk’ te willen fietsen, in het Gelderse Vorden. “Ik vond dat zo lief, dat ik meteen een tweedehands racefiets kocht”, vertelt moeder Hilda Vliegenthart (49).



De afgelopen weekenden trainde het duo volop. “We kwamen erachter dat veertig kilometer per dag echt genoeg was voor Tobias.” En dus verdeelde zijn moeder de reis over vijf dagen, met diverse hotelovernachtingen. Vorige week donderdag vertrokken ze.



Bikkel

Het was een zware reis, maar de gedachten aan zijn ‘Anouk’ hielden Tobias op de been. “We fietsten door zware regenbuien. De reis was lang. Toch gaf Tobias geen kick”, vervolgt zijn moeder. “Hij had een duidelijk doel in zijn kop.”



Afgelopen maandag kwamen ze dan eindelijk aan in Vorden. “De laatste paar meters wilde hij keihard fietsen, maar dat mocht niet. Het was een gevaarlijk schelpenpad”, lacht moeder. Tobias: “Ik zette meteen mijn fiets weg en ging haar knuffelen.”



Het bezoek bleef niet onopgemerkt. Anouk had een finishlijn voor Tobias getekend met stoepkrijt. Ook had ze een ballon voor hem, chips en koekjes. Op de grond tekende ze een groot hart, waar Tobias meteen in ging liggen. De twee blijven heel de week nog samen. Ze gaan samen naar Slagharen, pannenkoeken eten en meer. “Ook gaan we zwemmen”, zegt Tobias.



Vijf jaar samen

Dat is nu net waar ze elkaar van kennen. Het jonge koppel is al vijf jaar ‘helemaal verliefd’. Ze ontmoetten elkaar in het zwembad. Tobias was toen drie en Anouk vijf jaar oud. Of hij ooit nog een ander wil? "Nee, alleen Anouk. Ik weet niet waarom ze zo leuk is."

Iedere vakantie gaat Tobias naar oma toe, die in de Achterhoek woont. Dat blijkt keer op keer een wijs besluit. En of moeder dat allemaal goed vindt? "Ik vind het prachtig om ze zo gelukkig te zien."