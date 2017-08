Dader vlucht na gewapende overval op Aldi in Eindhoven

EINDHOVEN - De Aldi aan de Geldropseweg in Eindhoven is woensdagmiddag rond zes uur overvallen. De dader heeft het personeel met een mes bedreigd en is voortvluchtig. Niemand is gewond geraakt.

Het gaat om een blanke, gezette man van tussen de veertig en vijftig jaar. Hij heeft een Aldi-tas bij zich, draagt een zwarte leren jas en is op de fiets er vandoor gegaan.



De politie verzoekt eventuele getuigen de man niet te benaderen.