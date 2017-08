Wakeboarden op het kanaal in Eindhoven [VIDEO]

EINDHOVEN - Je kunt er romantisch langs wandelen of een hengeltje in werpen in de hoop een vis aan de haak te slaan, maar het water van de Kanaaldijk in Eindhoven werd woensdag voor iets heel anders gebruikt, namelijk een sportief tochtje op een wakeboard.

De rit over het water duurt niet lang, maar toch maakt de wakeboarder genoeg vaart om overeind te komen in het water. De wakeboard wordt voortgetrokken door een aggregator langs de kant van het kanaal. En daarna is het terugpeddelen en opnieuw een half minuutje plezier.





Wakeboarden is razend populair. Het is vergelijkbaar met snowboarden, maar dan op het water.