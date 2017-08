Sneller duidelijkheid over besmette eieren, onderzoek moet donderdag klaar zijn

DEN HAAG - Het onderzoek naar pluimveebedrijen die mogelijk eieren hebben waar het anti-luizenmiddel fipronil in terecht is gekomen, wordt versneld uitgevoerd. Dat is een van de uitkomsten van het overleg tussen de pluimveehouders, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de supermarktsector. Volgens Hugo Bens, bestuurslid van de ZLTO, wordt verwacht dat het onderzoek donderdag is afgerond.

Daarmee komt er iets eerder duidelijkheid voor consumenten en de handel, aldus de instantie woensdagavond. Tot nog toe was de verwachting dat de onderzoeken in het weekeinde klaar zouden zijn. Na overleg met de sector werd besloten dat dit sneller moet. "Ook voor de handel is dan duidelijk bij welke bedrijven iets mis is.''

De NVWA blokkeerde maandag 180 tot 190 legkippenbedrijven . De eieren van deze bedrijven worden vernietigd omdat ze teveel van het gif fipronil bevatten. De eieren van één bedrijf zijn zelfs een gevaar voor de volksgezondheid. Het gaat om witte eieren met de code 2-NL-4015502. De NVWA roept mensen op om eieren thuis te controleren aan de hand van de code op het ei.Inmiddels staan er nog 27 codes op de website van de NVWA vermeld van eieren die een te hoog gehalte fipronil bevatten. Voor kinderen kan dit onveilig zijn. Ouders van kinderen wordt aangeraden om hun kind uit voorzorg voorlopig geen eieren met deze eicodes te laten eten. De eieren worden door pluimveehouders teruggehaald uit de handel.Land- en tuinbouworganisatie LTO benadrukte na het overleg dat eieren die nu naar de supermarkt gaan 'volkomen veilig zijn'. "Er is ons alles aan gelegen om aan het binnen- en buitenland duidelijk te maken dat we het goed in beeld hebben en de eieren uit Nederland veilig gegeten kunnen worden", zei een woordvoerder.Er zijn wel nog altijd producten op de markt waar eieren in zitten waarvan nog niet duidelijk is of die zijn gemaakt met besmette eieren, zei de woordvoerder van de NVWA woensdagavond. De levensmiddelenindustrie zoekt zelf uit in welke producten die eieren mogelijk zitten.Fipronil is een insecticide dat vaak wordt gebruikt om vlooien, mijten en teken te bestrijden. Het mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn om op te eten. Fipronil is voor het eerst aangetroffen in juni 2017 in eieren bij een leghenbedrijf in België.