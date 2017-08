PSV aast op revanche in snikheet Kroatië

OSIJEK - Op het moment dat Kroatie zucht onder een hittegolf, zal PSV alle reserve's moeten aanspreken om te voorkomen dat het ruim een week voor het begin van de competitie al in een flinke crisis verkeert.

De thermometer wees woensdagavond nog ruim 30 graden aan, toen het team van trainer Phillip Cocu het veld van het oude, pitoreske Gradski stadion betrad.



Een ruim 65 jaar oud stadion, waar zelden successen werden gevierd en waar uitschakeling van PSV het hoogtepunt uit de geschiedenis van de club zou betekenen.Maar zover wil PSV het niet willen laten komen. Jeroen Zoet was daarin nogal resoluut. "Dat wij uitgeschakeld worden laten we niet gebeuren. We weten dat we beter zijn en kunnen en dat moeten we volgende week laten zien", aldus Zoet.Ook Phillip Cocu toonde zich strijdvaardig. Hoewel zijn ploeg het zichzelf moeilijk heeft gemaakt, verwacht hij dat dat rechtgezet kan gaan worden."We gaan ons plaatsen. Dat moet gewoon gebeuren. We hebben de favorietenrol en moeten met geloof en overtuiging deze wedstrijd ingaan. Natuurlijk staat er druk op, maar dat staat op iedere wedstrijd van PSV", aldus de trainer.Over de opstelling wilde Cocu nog niks zeggen. Maar de verwachting is dat in vergelijking met de heenwedstrijd Lozano, Luckassen en Pröpper de plaatsen innemen van De Jong, Schwaab en Ramselaar.