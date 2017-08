Auto total loss na zwaar ongeluk op A27 bij Bavel

BAVEL - Een automobilist heeft woensdagavond op de A27 bij Bavel volledig de controle over zijn auto kwijtgeraakt. De auto is total loss in de berm beland. De bestuurder is verwond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Twee politieagenten zijn met de automobilist meegegaan in de ambulance. De auto had een Belgisch kenteken.