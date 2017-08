Kromowidjojo raakt wereldrecord kwijt aan Sjöström

MOSKOU - Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft woensdag haar wereldrecord op de 50 meter vrije slag moeten afstaan aan Sarah Sjöström. De Zweedse tikte bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Moskou in de finale aan in 23,10 seconden, ruim onder de 23,24 die 'Kromo' in 2013 in Eindhoven neerzette.

Sjöström veroverde afgelopen week bij de WK in Boedapest de wereldtitels op de 50 vrij en de 50 vlinder. Ze zwom toen in de halve finale van de 50 vrij met 23,67 ook een nieuw wereldrecord. In de eindstrijd bleef ze daar twee hondersten boven (23,69).



Kromowidjo eindigde woensdag in Moskou als tweede. Ze klokte 23,39, nadat ze in de halve finales met 23,32 wat sneller was geweest. Femke Heemskers tikte in 24,12 als vierde aan, achter de Australische Cate Campbell (23,96).



"Nog een keer zilver op de 50 vrij", schreef Kromowidjojo op Twitter. "Matige race, overgang van lange- naar kortebaan verliep niet soepel." Op het WK won ze ook al zilver op dit nummer, in totaal pakte ze vier medailles.