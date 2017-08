Vuurwapen en munitie gestolen bij schietvereniging

DEN BOSCH - Bij een inbraak bij een schietvereniging aan de Poeldonkweg in Den Bosch hebben de daders een vuurwapen en munitie meegenomen. De inbraak werd woensdagmiddag ontdekt.

Vermoedelijk zijn de inbrekers in de nacht van dinsdag op woensdag het gebouw van de schietvereniging binnengedrongen. Uit politieonderzoek blijkt dat de daders behoorlijk wat moeite hebben gedaan om bij de spullen te komen.



De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak. Zij kunnen bellen met 0900 - 8844. Anoniem kan ook, via telefoonnummer 0800 - 7000.