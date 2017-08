Hans Oerlemans (68) uit Veldhoven vertrok op de fiets en is sindsdien vermist

VELDHOVEN - In Veldhoven wordt sinds woensdagmorgen de 68-jarige Hans Oerlemans vermist. De man vertrok op zijn fiets vanaf zijn huis in de Veldhovense wijk de Heikant. Daarna ontbreekt ieder spoor.

De man is 1,80 meter lang en heeft een slank postuur. Hij heeft een kaal hoofd en een grijze snor en baard. De man draagt een bril en heeft een snee/litteken bij zijn linkerslaap. Hij droeg een zwart shirt, zwarte spijkerbroek en een bruine driekwart jas. Zijn fiets is een grijze herenfiets, met versnellingen aan het stuur en een groen, klein zadeltasje.



Mensen die de man hebben gezien, kunnen bellen met de politie via telefoonnummer 112 onder vermelding van registratienummer 2017161039.