Brand in keuken van appartement Helmond, man uit huis gered

HELMOND - In een appartement op de Kluisstraat in Helmond heeft woensdagavond een uitslaande brand gewoed. Het vuur woedde op de derde verdieping van het complex in de keuken van het huis, waar op dat moment nog een man was.

De brandweer heeft de man uit de woning gehaald. De bewoner is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.



De brand was snel geblust, maar de schade aan de keuken is groot. Ook is er veel rookschade in de woning