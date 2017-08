Steekpartij in huis Azalealaan Helmond, man lichtgewond

HELMOND - Bij een steekpartij in een huis aan de Azalealaan in Helmond is woensdagnacht een man lichtgewond geraakt. Over de aanleiding van de steekpartij is niks bekend. Dit wordt door de politie onderzocht.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen. De politie is nog op zoek naar de dader.

De politie verwacht later donderdag meer duidelijkheid te kunnen geven over wat er zich iets na middernacht in het huis in Helmond heeft afgespeeld.