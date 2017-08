Auto vliegt over de kop na uitwijken voor spookrijders, verdachten rijden extra rondje over rotonde

RAAMSDONKSVEER - Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag over de kop geslagen bij een rotonde in Raamsdonksveer. De bestuurster reed het gras in om een zwarte BMW te ontwijken die op de verkeerde weghelft reed. Het ongeluk gebeurde rond tien over één.

In de auto zaten volgens de politie drie jongens. "Zoals jullie wellicht gezien hebben toen jullie een extra rondje over de rotonde reden, kon ze wonder boven wonder redelijk ongeschonden uitstappen, maar wel heeft ze vreselijk veel emotionele en materiële schade", laat de politie weten op Facebook.



'Meld je'

De politie vraagt de jongens zichzelf te melden en onderling de schade te regelen.