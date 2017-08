Vermiste Hans Oerlemans (68) uit Veldhoven terecht

VELDHOVEN - Hans Oerlemans (68) uit Veldhoven is terecht. De man die sinds woendagochtend werd vermist, is donderdagochtend in Eindhoven aangetroffen. Hij maakt het naar omstandigheden goed, zo laat de politie weten.

Oerlemans vertrok woensdagmorgen op de fiets vanaf zijn huis in de Veldhovense wijk de Heikant. Hij werd sindsdien vermist.