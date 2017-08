Politie zoekt nog naar Aldi-overvaller met 'Brabants accent'

EINDHOVEN - De man die woensdag op klaarlichte dag een Aldi in Eindhoven heeft overvallen, heeft een 'flinke buit' mee kunnen nemen uit de kassa. Dat zegt de politie. De dader sprak met een Brabants accent.

Over zijn Brabantse tongval en het feit dat hij na de overval op een fiets stapte, zegt de politie:"We sluiten niet uit dat hij uit de buurt komt."



Bedreigd met een mes

De overvaller is een blanke, gezette man van tussen de veertig en vijftig jaar oud. Rond half zes sloeg hij toe in de Aldi aan de Geldropseweg. Hij bedreigde het personeel met een mes. Een politiewoordvoerder over de impact daarvan: "Dat maakt behoorlijk indruk."



Na de overval werd tevergeefs in de omgeving gezocht naar de dader. De politie hoopt dat de man te herkennen is op camerabeelden uit de omgeving. Ook moet een buurtonderzoek meer informatie opeleveren.