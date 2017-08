Medewerker slachterij Vion in Boxtel gewond bij bedrijfsongeluk

BOXTEL - Een medewerker van slachterij Vion in Boxtel is donderdagochtend op zijn werk gewond geraakt. Het is volgens een woordvoerder van het bedrijf nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dit onder begeleiding van een trauma-arts. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, kon de woordvoerder ook niet zeggen.

De traumahelikopter landde rond zeven uur op een parkeerterrein in de buurt van de slachterij aan het Boseind in Boxtel.

Volgens omstanders zou er sprake zijn van een ‘incident met een mes’. Maar dit kan de woordvoerder van het bedrijf niet bevestigen.



De inspectie

De politie heeft niet meer informatie over wat er is gebeurd in de slachterij. Omdat het gaat om een bedrijfsongeluk is het ook geen zaak van de politie, maar van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie.



Daar was donderdagochtend rond halfnegen nog niks bekend over het arbeidsongeval.