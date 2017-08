PSV-medewerkers in Kroatië aangevallen door groep van 25 man

OSIJEK - Zeven medewerkers van de media-afdeling van PSV zijn woensdagavond in de binnenstad van Osijek aangevallen door een groep van zo'n 25 man. Daarbij vielen rake klappen. Hoofd marketing Guus Pennings van PSV laat donderdagochtend weten dat twee medewerkers 'serieuze klappen' hebben gekregen. De medewerkers van de club waren volgens hem niet als zodanig herkenbaar toen ze in de stad werden aangevallen.

De medewerkers van PSV liepen door Osijek toen ze zonder aanleiding werden aangevallen. De PSV'ers schatten de situatie volgens Pennings direct als 'bedreigend' in. Ze probeerden de groep nog te ontwijken. Vijf medewerkers kwamen er uiteindelijk ongeschonden af. Twee PSV'ers liepen kneuzingen en schaafwonden op.



De medewerkers zijn volgens PSV uiteraard flink geschrokken. Maar ze kunnen hun werk donderdag waarschijnlijk weer oppakken.





Eerder op de dag liet een groepje supporters van PSV ook al weten dat zij zich ook bedreigd hadden gevoeld. "De emoties in de stad lopen op", zegt Pennings die zelf niet in Kroatië is. Hij noemt het verblijf voor PSV'ers in Osijek op het moment 'niet prettig'.Het belangrijkste voor de club is is nu om alles voor fans en medewerkers die in Kroatië zijn verder zonder incidenten te laten verlopen. Daar ligt voor de club nu de prioriteit.Donderdagochtend heeft PSV daarom overleg met de Europese voetbalbond UEFA en de plaatselijke autoriteiten. Pennings benadrukt dat het contact met de clubfunctionarissen van Osijek goed verloopt.PSV speelt donderdagavond in Kroatië de voorronde Europa League wedstrijd tegen NK Osijek. Enkele tientallen PSV-fans wonen die wedstrijd bij.