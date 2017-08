Gezellig dagje Efteling eindigt met domper: buggy gejat

KAATSHEUVEL - Een gezellig dagje Efteling eindgde voor Tamara van Beek dinsdag met een flinke domper. De buggy die zij en haar vriend bij zich hadden, werd gestolen. "Laat dit een waarschuwing zijn voor andere ouders met buggy's, wandelwagens en kinderwagens in attractieparken of waar je ook bent: laat je wagen nooit onbeheerd achter."

Van Beek had dinsdag een topdag in het attractiepark, maar wilde rond vijf uur nog even de nieuwe Efteling-attractie Symbolica in. "Wij hebben onze wandelkar tussen de andere wagens gezet bij de ingang van Symbolica. Om kwart over zes stonden wij weer buiten. Mijn vriend wilde onze buggy halen op de plek waar hij hem had achtergelaten, maar zag hem daar niet. Vol ongeloof zijn we een aantal keer heen en weer gelopen met de gedachte dat 'ie misschien verplaatst was of iemand zich had vergist."



Maar vergissen lijkt haar sterk aangezien er ook persoonlijke spullen in lagen. "Twee jassen, een brandweerautootje van kind, een tasje met reservekleertjes en luiers, een waterfles en een koeltasje. Dus wij gingen vrijwel gelijk uit van diefstal."



'Weinig gestolen buggy's'

De Efteling meldt dat het niet vaak voorkomt dat buggy's gestolen worden. "Maar het is nu hoogseizoen en dat gebeurt het toch vaker dat mensen per ongeluk de verkeerde buggy meenemen", laat een woordvoerder van de Efteling weten. "Meld je bij de hoofdentree en vaak zien we dan dat het aan het einde van de dag toch goed komt."



Tamara is daar naar toe gegaan en heeft daar nog rondgekeken. "Mijn vriend heeft de beveiliging ingelicht. Die heeft onze gegevens genoteerd en that was it. We hebben luiers gebietst bij een andere mama en zijn bij Polles Keuken gaan zitten om nog een pannenkoekje te eten en te posten. Maar helaas kwam onze wandelwagen niet voorbij."



'Hier kon onze kleine man in slapen'

Woensdag deed Van Beek aangifte. Zij houdt samen met haar vriend Marktplaats in de gaten, maar ze vreest dat ze de buggy niet terug gaan krijgen. Een vrouw bood hen nog een andere buggy aan, maar daar gingen ze niet op in.



"Dat was heel lief, maar we hebben thuis een eenvoudige buggy staan voor korte uitstapjes. Deze 'Mutsy-buggy' hadden wij aangeschaft omdat onze kleine man daar in kan slapen en we zo toch dagjes weg konden."



Werken voor je geld

Van Beek wil andere jonge ouders waarschuwen: "Zet je kinderwagen als het mogelijk is op slot of haal er een wiel af want er lopen kennelijk mensen rond in attractieparken die het nodig vinden om een dagje uit van een gezin te verknallen, door persoonlijke spullen te stelen."



De Efteling zegt dat diefstal nooit is uit te sluiten. Maar volgens de woordvoerder komen mensen niet doelbewust naar de Efteling om te stelen. "Je moet hier toch ook entree betalen, dus dat werpt wel een drempel op voor dieven. Ook is er genoeg sociale controle in het park. Door zowel de medewerkers als de bezoekers."



Tamara richt zicht in haar Facebookpost ook nog even tot de dieven: "Blijf met je poten van andermans spullen af en ga gewoon werken voor je geld." Cynisch: "Bedankt voor de fijne afsluiting van onze dag in de Efteling..."