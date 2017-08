Hoop doet leven, PSV poetste Europese nederlagen in het verleden vaker weg

EINDHOVEN - PSV staat voor een duidelijke taak. Na de 1-0 nederlaag in eigen huis moet het donderdagavond winnen van NK Osijek. In Kroatië is een goed resultaat nodig om de volgende ronde van de voorronde van de Europa League te bereiken.

PSV-fans kunnen hoop putten uit het verleden, toen de club na een nederlaag in de eerste wedstrijd het in de return alsnog goed wist te maken. Vier voorbeelden die PSV-fans hoop kunnen geven voor het duel met NK Osijek.



Hajduk Split

In het seizoen 1975/1976 speelde PSV ook in Kroatië. In de Europa Cup I werd de wedstrijd op bezoek bij de Kroaten met 2-0 verloren. In eigen huis maakte PSV de nederlaag goed. Na negentig minuten stond het 2-0, door doelpunten van Peter Dahlqvist en Harry Lubse. In de verlenging scoorde Willy van der Kuylen de bevrijdende 3-0.



‘Oostduitsers op alle fronten beter, PSV wacht nog moeilijke klus’, kopte de krant in 1984 toen PSV in de Europa Cup III met 2-0 verloor van ASK Vorwärts Frankfurt. In de return won PSV door een laat doelpunt van Michel Valke met 3-0, waardoor de volgende ronde bereikt werd. Naast Valke, die drie minuten voor tijd de laatste goal maakte, wisten ook Ernie Brandts en Kenneth Brylle te scoren.In 2010 ging PSV in de voorronde van de Europa League naar Rusland, op bezoek bij Sibir Novosibirsk. De Russische hekkensluiter scoorde in de laatste minuut, waardoor het met een 1-0 zege richting Eindhoven kwam. In Eindhoven hadden de Russen niets in te brengen, PSV won met 5-0 en ging zonder problemen door.In 1989 verloor PSV op bezoek bij Steaua Boekarest met 1-0. De ploeg van trainer Guus Hiddink verloor in Roemenië, maar wist die nederlaag weg te poetsen met een overtuigende thuiszege. Juul Ellerman en Romario waren de grote mannen in Eindhoven. Ellerman scoorde twee keer, Romario nam de andere treffers voor zijn rekening tijdens het duel waarin PSV eerst nog op achterstand kwam. Door de 5-1 zege plaatste PSV zich voor de volgende ronde.