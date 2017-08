Eindhovense chipmaker NXP tevreden over resultaten tweede kwartaal

EINDHOVEN - Chipbedrijf NXP in Eindhoven heeft naar eigen zeggen een sterk tweede kwartaal achter de rug. De totale omzet kwam uit op 2,2 miljard dollar. Dat was weliswaar 7 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder, maar toen had het bedrijf nog de standaardproductendivisie in huis die in februari is verkocht.

De brutowinst ging met 1 procent omlaag naar 1,1 miljard dollar.



Autoindustrie

De divisie die computerchips voor de automobielindustrie maakt en de afdeling die onderdelen levert voor beveiliging van netwerkverbindingen groeiden beiden fors. De verkoop van producten voor digitale netwerken en beveiligde identificatiesystemen deed het minder goed dan een jaar geleden.



Topman Richard Clemmer ziet in de resultaten bewijs dat de integratie van het overgenomen Freescale succesvol verloopt. "We zien opnieuw sterke vraag naar producten in onze gehele productportefeuille.''



Qualcomm

NXP wordt overgenomen door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm dat 47 miljard dollar neertelt voor het Eindhovense bedrijf. Momenteel neemt de Europese Commissie die megadeal nog onder de loep. NXP en Qualcomm hopen de transactie voor het einde van het jaar te kunnen afronden.