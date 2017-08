Wie wordt de burgemeester van Tilburg? Zes vrouwen en 22 mannen melden zich

TILBURG - Er hebben 28 mensen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester in Tilburg. Dat maaket commissaris van de Koning Wim van de Donk, donderdag bekend. Het gaat om zes vrouwen en 22 mannen.

Twintig sollicitanten zijn (oud-) burgemeester, (oud-) wethouder of hebben een politieke functie. Acht sollicitanten zijn afkomstig uit vrije beroepen of de particuliere sector. Zij combineren hun hoofdfunctie vaak met een of meerdere politiek-bestuurlijke nevenfuncties.



Leeftijdsgrens

Op dit moment is Peter Noordanus burgemeester van Tilburg, maar hij legt die functie per 1 oktober neer. Hij liet begin mei weten dat hij het 'tijd vindt om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester'.



Noordanus stopt in oktober, zodat de gemeenteraad genoeg tijd heeft om een opvolger te kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Noordanus is 68. "Ik kan maar kort voorzitter zijn van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad die daarna aangesteld wordt, aangezien ik in november 2018 de wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar bereik."