Brabantse agent opgepakt om lekken en drugshandel

BREDA - Een politieagent in West-Brabant is woensdagavond aangehouden omdat hij verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Ook wordt hij verdacht van het bezit en handelen van drugs.

Waar de man precies vandaan komt, wil het Openbaar Minister niet zeggen. "We willen er alleen over kwijt dat hij uit West-Brabant komt", aldus een woordvoerder van het OM.



Tegen de agent lopen een disciplinair en een strafrechtelijk onderzoek. De officier van justitie beslist later of de man strafrechtelijk vervolgd gaat worden.



Tweede verdachte

In dezelfde zaak is ook een 43-jarige man uit Zierikzee aangehouden voor de handel in harddrugs. Ook werden drie panden doorzocht.