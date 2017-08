VDL Groep verwacht omzet van 5 miljard euro over 2017

EINDHOVEN - VDL Groep verwacht dit jaar een omzet te behalen van ongeveer 5 miljard euro. Dit maakte de Eindhovense bedrijvengroep donderdagmiddag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het bedrijf verwacht opnieuw een recordjaar.

De omzet is het eerste halfjaar uitgekomen op 2,4 miljard euro. Dat is, naar eigen zeggen, ruim de helft meer ten opzichte van het eerste half jaar van 2016.

Ook de winst over het eerste halfjaar steeg met twintig procent naar 75 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg deze nog 62 miljoen.





Daarnaast is het aantal medewerkers is gestegen van circa 11.800 naar ruim 15.500. “VDL Groep maakt een geweldige groei door”, lichtte president-directeur Willem van der Leegte toe.Het bedrijf maakt zich wel zorgen over het tekort aan vakmensen op de arbeidsmarkt. VDL leidt daarom zelf vakmensen op en werkt samen met onderwijsinstellingen. Ook wordt ingezet op automatisering.