Treinongeluk Wouw: 'Kans dat zoiets nog eens gebeurt aanzienlijk verkleind'

WOUW - De omgeving van de bewaakte spoorwegovergang aan de Plantagebaan in Wouw is aangepast vanwege het ongeluk dat daar eind april plaatsvond. Toen botste daar een trein op een dieplader. Die stond vast op de overweg.

De dieplader was op weg naar een bedrijf dat pal naast het spoor ligt. De chauffeur kon de draai direct na de overweg niet goed maken. Daardoor kon de dieplader niet weg toen er een intercity aankwam. De trein kon niet op tijd remmen, botste op de truck en dit leidde tot een enorme ravage. Het treinverkeer had hier dagenlang last van.



Lantaarnpaal en grasbetontegels

De gemeente Roosendaal heeft in samenwerking met ProRail objecten die het maken van een goede bocht in de weg stonden, zoals een lantaarnpaal, verplaatst. Verder is de berm verstevigd met grasbetontegels. “Vrachtwagens kunnen de bocht nu makkelijker nemen. De kans dat er nog een keer een dieplader komt vast te staan op de overweg is aanzienlijk verkleind”, laat ProRail weten.