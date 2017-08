Michael van Gerwen gaat wel de Champions League in

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft schitterend geloot voor de Champions League of Darts. De nummer één van de wereld zit in een groep met Phil Taylor, Raymond van Barneveld en Adrian Lewis.

In de Champions League of Darts strijden de acht beste darters van de wereld om de titel. De wedstrijden vinden zaterdag 16 en zondag 17 september plaats in Cardiff.



De eerste editie, in 2016, kende een droomfinale. Toen stonden Van Gerwen en Taylor tegenover elkaar. The Power won met 10-4.Afgelopen week speelden Mighty Mike en Taylor tijdens de World Matchplay in Blackpool een memorabele onderlinge wedstrijd.The Power won met ruime cijfers en had na afloop geen goed woord over voor de Brabantse topdarter. Dat leidde tot een relletje, waarbij Van Gerwen aangaf zijn concurrent op de volgende toernooien 'gruwelijk op z'n reet te willen geven'.De Champions League of Darts zou zomaar de eerste keer kunnen zijn, dat de kemphanen elkaar weer treffen. Vanwege de geboorte van zijn dochter, heeft Van Gerwen in augustus namelijk een rustpauze ingelast.