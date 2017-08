Bloemencorso Valkenswaard 'oefent' vier weken lang in de Efteling

VALKENSWAARD - Voor een aantal vrijwilligers bij het Corso in Valkenswaard bestaan sprookjes echt. Vier weekenden lang mogen zij in de Efteling een uniek voorproefje geven van het Bloemencorso in Valkenswaard op tien september. "Deze kans is super!", zegt Robin Wijnen. "Het is een unieke plek om het corso onder de aandacht te brengen."

Op de route naar de attractie Symbolica zullen ieder weekend twee a drie kunstwerken in een bijpassend sprookjesthema te bewonderen zijn. Doornroosje is dit weekend als eerste aan de beurt. De objecten zijn 3D en worden volgeprikt met dahlia's. Het prikken gebeurt elke keer opnieuw. "Dit doen we omdat de bloemen niet lang houdbaar zijn."



Bijzonder

Voor de vrijwilligers is het heel speciaal om op een plek als de Efteling te werken. "Normaal gebeurt het prikken in de tenten waar aan het bloemencorso gewerkt wordt." Het is volgens Wijnen een goede manier om mensen kennis te laten maken met het corso. "Ik denk dat veel mensen ons zullen aanspreken en zich afvragen wat we aan het doen zijn."



Voorproefje op het echte werk

Het is ook een kans om de puntjes op de I te zetten. "Sommige objecten die in de Efteling komen te staan zijn onderdeel van de wagens. Het is eigenlijk een soort voorproefje. Zo kunnen we kijken hoeveel bloemen er nodig zijn."



Bloemencorso Valkenswaard

Het thema van het Bloemencorso in Valkenswaard is dit jaar: '65 jaar Efteling in Bloemen'. De weekenden horen bij de samenwerking tussen de Efteling en het corso. "Zodra een corso voorbij is gaan we al weer nadenken over een nieuw thema. Voor dit jaar wilden we graag iets doen met het 65-jarig bestaan van de Efteling. Toen we om de tafel zijn gaan zitten kwamen deze weekenden als idee naar boven. De Efteling is heel enthousiast. Ze vinden het heel leuk dat we dit doen en voor ons is het fantastisch om ons werk daar te presenteren. Dat maak je nooit meer mee."