Deze PSV-fan werd ook aangevallen in Kroatië: 'Hoort er blijkbaar bij'

EINDHOVEN - Ook fans van PSV kregen woensdagavond rake klappen in de binnenstad van Osijek. Theo Verouden van de jubilerende supportersgroep Boerwin is één van hem. Hij doet zijn verhaal tegenover Omroep Brabant.

LEES OOK: PSV-medewerkers in Kroatië aangevallen door groep van 25 man



"Het was best gezellig in de middag", begint hij zijn relaas. "We zijn aan begin van de avond naar de training wezen kijken en daarna zijn we het terras opgegaan. We hebben lekker iets gegeten en een borreltje gepakt. We gingen naar een volgende locatie en toen we daar naar toe liepen, draaide ik mezelf om en zat er ineens drie man op mijn rug."



Verouden vervolgt: "Het was zonder enige aanleiding. Zonder dat ik ook in de gaten had dat er iets gebeurde, lag ik op de grond met mijn handen op mijn hoofd. Toen schopten ze me. Op een gegeven moment kwamen andere jongens me helpen en waren ze zo weer weg."“Het hoort erbij, denk ik. Het is niet leuk, maar het is gebeurd”, sluit de PSV-fan nuchter af. Het is voor Verouden zeker niet zijn eerste reis naar het buitenland. Hij bezocht al tientallen steden om PSV te zien voetballen. Deze reis naar Kroatië zal hij waarschijnlijk niet snel vergeten. Naast fans kregen ook zeven medewerkers van de media-afdeling raken klappen tijdens de trip.PSV speelt donderdagavond tegen Osijek in de voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren moeten in Kroatië een achterstand (0-1) zien weg te poetsen.