Leen Bakker voor de rechter gesleept om goedkope hoogslaper

RAAMSDONKSVEER - Ruim 1000 klanten van woonwarenhuis Leen Bakker uit Raamsdonksveer stappen naar de rechter omdat ze willen dat het bedrijf een hoogslaper levert tegen een verlaagde prijs.

Een gesprek tussen de juristen en advocaten om tot een regeling te komen is mislukt.



Flinke korting

Aanleiding voor het gesprek was onenigheid over een hoogslaper die afgelopen weekend met flinke korting werd aangeboden op de website van de meubelwinkel. Sommige bedden van het merk Hoppekids kostten ineens nog maar 24,95, in plaats van 319 euro.



Volgens Leen Bakker gaat het om een systeemfout op de website, die later werd hersteld. Toen waren er al meer dan duizend bedden besteld voor flink lagere prijzen.



Geen pers

Advocaat Chizki Loonstein van het Amsterdamse juridisch adviesbureau Aliter Melius probeerde donderdagmorgen op het hoofdkantoor van Leen Bakker in Raamsdonksveer om tot een regeling te komen. Maar volgens hem stelde het bedrijf vooraf de eis dat er niet meer met de pers mocht worden gesproken. Hierop is Loonstein weer vertrokken.



Loonstein zegt dat zo'n 1400 mensen bij hem hebben aangeklopt voor juridische bijstand. Duizend van hen hebben inmiddels ingestemd met een gang naar de rechter. Wanneer de rechtszaak dient is nog niet bekend.



Otto televisies

In 2006 speelde een vergelijkbare zaak rond het Tilburgse postorderbedrijf Otto, die op de website LCD-televisies aanbood voor maar 99 euro. Volgens Otto ging het ook daar om een technische fout. Het bedrijf werd later door de rechter in Breda in het gelijk gesteld, die ook vond dat de bestellers konden weten dat de prijs niet klopte.



Bij Leen Bakker ligt de zaak volgens Loonstein anders. "Leen Bakker staat bekend als een echte prijsvechter en biedt wel vaker meubels aan tegen forse kortingen, soms wel tot meer dan 90 procent."



Onvoldoende

Leen Bakker wil niet voor camera of microfoon reageren en komt later nog wel met een schriftelijke verklaring. Het bedrijf heeft de betrokken klanten wel een korting van 40 procent aangeboden, wat dus voor in elk geval duizend mensen onvoldoende is om af te zien van de rechtszaak.