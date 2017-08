Het stadion van Willem II is even een bouwval

Het Koning Willem II Stadion is even een bouwval. (Foto: Omroep Brabant)

TILBURG - Het stadion van Willem II in Tilburg heeft momenteel veel weg van een bouwval. De eerste en tweede etage van het Koning Willem II Stadion worden verbouwd. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin volgende maand zijn afgerond.

Het prijskaartje van de werkzaamheden bedraagt 750.000 euro. Dat wordt betaald door een exploitant. Er worden diverse ruimtes opgeknapt en meer eigentijds gemaakt. De eerste etage van het stadion is op dit moment zo’n beetje volledig gestript.Op de tweede etage, waar alle business lounges gelegen zijn, wordt het café- en restaurantgedeelte in een nieuw jasje gestoken.Als Willem II tegen ADO Den Haag speelt, zaterdag 9 september, moet al het werk zijn afgerond. De club speelt daarom, op verzoek, twee van de eerste drie wedstrijden van het seizoen uit. De eerste competitiewedstrijd is over anderhalve week wel in Tilburg. "Het is voor een keertje behelpen", aldus een woordvoerder van de Tilburgse voetbalclub.