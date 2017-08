Dames, heren of...? Brabantse gemeenten mogelijk genderneutraal

BRABANT - Diverse gemeenten in Brabant hebben maatregelen genomen om 'genderneutraler' te zijn, of overwegen dit. Dit blijkt uit een enquête van de NOS.

De gemeente Tilburg denkt na om aanspreekvormen van brieven of bij speeches aan te passen. "Het is op dit moment volop onderdeel van discussie in de maatschappij", verklaart een woordvoerder. "Ook waren enkele toiletten op de Tilburgse Kermis al neutraal." Dit was ook het geval op festival Munidal.

Ook Drimmelen en Vught denken erover na om bijvoorbeeld 'Geachte mevrouw/meneer' te vermijden bij brieven of speeches.



Formulier

Zundert, Etten-Leur, Tilburg en Bladel geven aan de vraag naar iemands geslacht zoveel mogelijk te vermijden op overheidsformulieren. De gemeente Drimmelen en Helmond twijfelen hier nog over. “Toch zit je als gemeente ook vast aan landelijke systemen, die je niet zomaar kunt aanpassen. Dan moet je alsnog naar iemands geslacht vragen”, vervolgt de Tilburgse woordvoerder.



De gemeente Oss heeft sinds februari genderneutrale toiletten. Het COC in Eindhoven had in 2015 het eerste genderneutrale toilet van Nederland.