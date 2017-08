Jongens duwen Tilburger (73) van trap, slachtoffer breekt nekwervels

TILBURG - Een 73-jarige man uit Tilburg is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat hij door twee jongens van een trap werd geduwd. Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op.

De man kwam rond kwart over acht thuis aan het Korvelplein. Hij moest een een trap oplopen om bij zijn huis te komen, maar de jongens versperden zijn weg.



Achterover gevallen

Toen de man de jongens aansprak, gaf een van hen een harde duw tegen de borst van het slachtoffer. Hierop viel de man achterover van de trap en raakte zwaargewond.



De jongens lieten de man achter en vluchtten richting de Tafelbergstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep onder meer gebroken nekwervels, een breuk in zijn hand en meerdere kneuzingen op.



Signalementen

De politie is nog op zoek naar de verdachten en roept getuigen op zich te melden. Van de verdachten zijn signalementen verspreid.



Een van de daders is ongeveer twintig jaar oud, heeft een getint uiterlijk en donker haar in een soort kuif. De tweede jongen is rond de achttien jaar, heeft een getint uiterlijk, donker haar, een tenger postuur en draagt een bril.