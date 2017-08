Wapen en munitie gestolen bij schietvereniging: inside job of puur toeval?

ROSMALEN - Het is of stomtoevallig, of er is gehandeld met voorbedachten rade. Bij schietvereniging Prins Willem Alexander zijn in ieder geval een wapen en zeker honderden kogels gestolen.

LEES OOK: Vuurwapen en munitie gestolen bij schietvereniging



De daders sloegen toe in de nacht van dinsdag op woensdag. Ze zijn via het dak naar binnen gegaan. “We staan op het punt van verhuizen,” vertelt Theo Goijaarts van de stichting schietbaan Rosmalen. De stichting is de eigenaar van het pand, dat weer gehuurd wordt door schietvereniging prins Willem Alexander.



Gaten in het dak

“We zitten daar al een jaar of zes en hebben nooit problemen gehad. Het lijkt toch wel op een ‘inside job’ want net op het punt dat we het kwetsbaarst zijn worden we bestolen.” Daarmee doelt hij op het feit dat in verband met de verhuizing de afzuiginstallaties van het dak gehaald waren. “De gaten die dat met zich meebrengt zijn niet goed afgedicht. Althans, ik vind vier schroefjes in een aluminiumplaat niet heel erg veilig,” zegt de voorzitter van de schietvereniging.

Wet en regelgeving

Schietverenigingen moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen zegt Sander Duisterhof van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. “Verenigingen moeten hun wapens en hun munitie in twee aparte wapenkluizen bewaren. Hebben ze meer dan 25 wapens, dan moet er een alarminstallatie met opvolging van een beveiligingsbedrijf aanwezig zijn.” Inbraken bij schietverenigingen komen volgens hem zelden tot nooit voor.



Nalatigheid

De vereniging baalt van het voorval. De voorzitter die om veiligheidsredenen liever anoniem blijft had niet verwacht dat dit kon gebeuren: “Wij huren de locatie al jaren en hadden dan ook verwacht dat het bedrijf dat de afzuiginstallaties verwijderde ook rekening zou houden met het feit dat dit een schietclub was. Dat is blijkbaar niet gebeurd.”



Theo Goijaarts steekt de hand ook in eigen boezem: “Het is natuurlijk niet handig geweest van het bedrijf om die vier schroeven aan de buitenkant te plaatsen. Maar wij hadden het misschien zelf ook even goed moeten bekijken. Het is in ieder geval heel jammer dat er net aan het einde van onze periode daar toch nog niets verkeerd gaat. We hebben daar nooit problemen gehad.” Het betreffende bedrijf ontkent overigens dat ze nalatig zijn geweest. “We hebben de gaten met houten balken dichtgetimmerd en er zelfs nog zand overheen geschept.” Dat zegt directeur Arno van Dongen.



Geen gevaar

Beide heren denken overigens niet dat de dief van plan is het wapen te gebruiken om andere mensen iets mee aan te doen, Goijaarts. “Als je dat wilt en je zoekt een wapen dan zijn er makkelijkere manieren om zoiets te doen. Daarnaast is het een wapen van meer dan een meter lang, dus je kan daar ook niet heel makkelijk ongezien mee over straat lopen.” Aldus de voorzitter van de schietvereniging Prins Willem Alexander.