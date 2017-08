Ben jij Anja en getrouwd op 15 juni? Dan komt deze trouwing je misschien bekend voor

OSS - "Als ik zelf iets dierbaars kwijtraak, wil ik het ook graag terug." Bert van Tilburg uit Oss vond in zijn woonplaats een gouden trouwring met de inscriptie 'Anja 15-06' en een jaartal. Bert bezorgt de ring graag terug bij Anja of haar partner en is naar hen op zoek.

Het jaartal dat in de ring staat houdt Bert nog even voor zich. "Er zijn er misschien bij die zeggen, nou die ring wil ik wel." Hij houdt het jaartal dus ter controle achter.



'Wat blinkt daar?'

Bert vond de ring in het zand bij een parkeerplaats in de Korenstraat en dacht: "Wat blinkt daar toch?" Het bleek dus een gouden ring te zijn met een duidelijk leesbare inscriptie. Het sieraad is eenvoudig, klassiek, zonder steentjes. "Het is wel een flinke ring. Ik heb behoorlijk grote handen, maar dit is nog een maatje groter."



De eerlijke vinder zette woensdag een foto van de ring op Twitter en Facebook. "Het bericht is wel gedeeld, maar er heeft zich nog niemand gemeld. Ik weet ook niet hoe lang de eigenaar 'm al kwijt is." En lachend: "Misschien is 'ie wel uit boosheid weggegooid."