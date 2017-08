Bij Willem II is Engels dit seizoen de voertaal: 'Anders missen sommige spelers te veel'

TILBURG - Willem II is deze zomer enorm actief op de transfermarkt. Veel jonge buitenlandse spelers zijn naar Tilburg gekomen, terwijl ervaren Nederlandse jongens vertrokken. De eredivisie begint voor Willem II over iets meer dan een week, thuis tegen Excelsior. Trainer Erwin van de Looi vindt zijn ploeg talentvol, maar kwetsbaar. "Te kwetsbaar." De oefenmeester heeft nog een wensenlijstje.

Erwin, ik hoorde je tijdens de training spreken over communicatie. Is het nog zoeken qua voertaal: Engels, Duits of Nederlands?

"Nee, de voertaal is duidelijk. Dat is Engels. Mijn opmerking tijdens de training ging over het praten met elkaar op het veld. Dat je aangeeft wat je wil en wanneer je druk gaat zetten."



Willem II heeft veel jonge buitenlandse spelers aangetrokken. Is taal dan helemaal geen issue?

"Het is een issue, want jouw eerste vraag gaat er sowieso al over. We hadden liever meer Nederlandse spelers gehad. Maar dat is niet zo. Dat betekent dat je aanpassingen moet doen, wil iedereen je begrijpen. Dus spreken we geen Nederlands, want dan gaat er te veel langs sommige jongens heen. Daarom is Engels de voertaal."



En jij vindt: bijna iedereen spreekt Engels, dus het is geen probleem?

"Nou ja, we hadden liever Nederlandse jongens gehad. Spelers die de eredivisie kennen en die wat ouder zijn. Willem II zet in op jonge spelers om die eventueel later door te verkopen. Dat is hartstikke goed en beleid waar ik achtersta. Alleen moeten die jongens gestuurd worden, af en toe, door wat oudere spelers. Dat is belangrijk."



Dus jij hebt nog wel een wensenlijstje?

"We zijn nog niet klaar op de transfermarkt. De jongens die we tot nu toe hebben aangetrokken zijn talentvol. Maar je weet met jeugd dat het niet zo stabiel is. Dat is wel een issue. Vorig seizoen waren we heel stabiel, ook omdat we wat oudere jongens hadden. Dat verschil merk je. Oudere spelers raken niet zo snel in de war en blijven bij het plan zoals je vooraf afgesproken hebt. Dat is met jongere jongens vaak wat lastiger."



"Ik weet niet of dat niet lukt. We zijn er mee bezig en weten wat we ongeveer willen hebben. Of dat gaat lukken, dat is nu de vraag. Maar daarvoor moet je niet bij mij zijn, maar bij Joris Mathijsen.""Talentvol. Maar heel wisselvallig. Dat zag je in de afgelopen oefenwedstrijden. Aan de bal is het heel erg goed. We hebben best wat goals gemaakt en kansen gecreëerd. Zonder bal zijn we af en toe nog heel kwetsbaar. Te kwetsbaar. Er is dus absoluut nog werk aan de winkel.""Daar is nog weinig over te zeggen. We willen nog wat spelers aantrekken. En die spelers bepalen straks hoe de selectie er écht uitziet. Dan weet je of je een goede selectie hebt of dat het toch wat minder is. De doelstelling hangt ook af van het niveau van andere clubs. Hoe goed is de concurrentie? Dat weten we ook nog niet.""Je moet niet alles geloven wat je op internet leest. Op namen ga ik sowieso niet reageren. Dat is nooit handig. Dat geldt ook in dit geval."